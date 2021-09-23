شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيوب يطرح ميزة جديدة لتسهيل تنزيل الفيديوهات.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يختبر موقع “يوتيوب” حاليا ميزة جديدة، تساعد على تنزيل المقاطع المصورة الموجودة في منصته على نسخة سطح المكتب.

ويوفر “يوتيوب” اختبار الميزة الجديدة لبعض العملاء المشتركين في خدمة “بريميوم”، التي ستنتهي في 19 أكتوبر المقبل، بحسب ما رصده موقع “أندرويد بوليس”.

وأوضح الموقع أن المقاطع المصورة التي يتم تنزيلها من “يوتيوب” لن تتوافر خارج متصفح الإنترنت، ولكن في قسم “التنزيلات” (Downloads) داخل موقع الفيديوهات الشهير، في الجانب الأيسر من الشاشة.

وتتوافر ميزة تحميل الفيديوهات من “يوتيوب” عبر تطبيقه على الهواتف الذكية، والتي يمكن الاستفادة منها في وضعية عدم اتصال الجهاز بالإنترنت.

وتتيح خدمة “يوتيوب بريميوم” إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولارا أمريكيا تقريبا.