شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ الخثلان يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم قراءة المأموم لسورة الفاتحة في الصلاة الجهرية.

وقال الشيخ الخثلان: “جمهور الفقهاء أجمعوا على أنها لا تجب وأن قراءة الإمام كافية، ولم يقل بوجوب قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية سوى الشافعية”.

وتابع الشيخ سعد الخثلان “الراجح هو قول الجمهور وما عليه أكثر أهل العلم، أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام، لأن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم”.