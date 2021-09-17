أمطار رعدية غزيرة تضرب الجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "النهار" الجزائري، قالت الهيئة إن الولايات الوسطى والغربية ستتعرض لتساقط أمطار رعدية غزيرة تصل كميتها إلى 25 ملم.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع سقوط الأمطار بدءا من الثالثة عصرا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وعن أماكن سقوط تلك الأمطار، توقعت الهيئة أن تكون في ولايات البليدة، المدية، الجلفة، الأغواط، تيسمسيلت وتيارت.

وعن درجات الحرارة القصوى ليوم الجمعة، فستتراوح ما بين 26 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 26 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.

وتشهد العديد من ولايات الجزائر حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تستمر لعدة أيام.