إسرائيل تعلق زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون حتى نهاية الشهر

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMMAR AWAD

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الصليب الأحمر الدولي أبلغ عائلات الأسرى بإلغاء الزيارات، التي كانت مقررة لذويهم في كافة السجون الإسرائيلية، مشيرة إلى إيقاف الزيارات، اعتبارا من اليوم الخميس، وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكدت الصحيفة أن ذلك يأتي ضمن تداعيات هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع"، شمالي البلاد، فجر الاثنين الماضي.

وكانت إسرائيل فرضت إجراءات عقابية بحق جميع الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجونها، حسبما أكد نادي "الأسير الفلسطيني". ووفقا لبيان النادي الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن هذه الإجراءات مثل نقل 16 أسيرا فلسطينيا من قسم 2 في سجن جلبوع، إلى سجن النقب، وهم من بين نحو 90 أسيرًا يقبعون فيه.

إضافة إلى ذلك، ألغت إدارة سجن جلبوع المحطات التلفزيونية في كافة الأقسام، وأحالت 5 من قيادات أسرى الجهاد الإسلامي إلى التحقيق، مع توسيعها عمليات التفتيش في السجون كلها. وقد اعتبر البيان أنّ هذه الإجراءات هي امتداد لسياسات تفرضها إدارة السجون الإسرائيلية.

يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ردا على هروب 6 من الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي، وهُم: الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة جنين، معتقل منذ العام 1996، محكوم مدى الحياة، والأسير محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة جنين معتقل منذ العام 2002، ومحكوم مدى الحياة، والأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا معتقل منذ العام 2003، ومحكوم مدى الحياة، والأسير أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفر دان معتقل منذ العام 2006 ومحكوم مدى الحياة، والأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ العام 2019 وكان موقوفا، والأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد معتقل منذ العام 2019.

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