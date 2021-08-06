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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مخالفين لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (4) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنَين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسية الباكستانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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