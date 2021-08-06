العراق.. تفجير عدد من أبراج نقل الكهرباء بمحافظة صلاح الدين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لمدير شبكات نقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين صفاء الجنابي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الجنابي الأربعاء إن عددا من هذه الأبراج تعرض للتدمير، موضحا أنه سيتم الكشف والعمل على العوارض.

وفي الإطار ذاته صرحت وزارة الكهرباء العراقية، أن أبراج الكهرباء في المنطقة الغربية من البلاد تتعرض لما وصفته بـ "هجمات ممنهجة"، تستهدف خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة.

وأشارت إلى أن تلك الهجمات تتزامن مع هجمات على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، التي طالت المنطقة الشمالية.