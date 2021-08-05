سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس مجلس إدارة تجمّع القصيم الصحي

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز في مكتبه اليوم معالي رئيس مجلس إدارة تجمّع القصيم الصحي الدكتور ناصر الحواسي.

ونوه سموه بما تم من إجراءات صحية وقائية أسهمت في الحدّ من انتشار فيروس كورونا، والتعامل المهني والاحترافي لمواجهة الجائحة بدعم من القيادة الرشيدة, وبالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي.

وثمن جهود تجمّع القصيم الصحي ومكوناته بالمستشفيات والمراكز الصحية والطبية المختصة ومنسوبي الصحة بالمنطقة، حاثاً على الاستمرارية بهذا النهج المتميز والأداء الصحي لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين.

من جانبه أكّد الدكتور الحواسي سعي تجمّع القصيم الصحي لتحسين الإنتاجية والأداء، وللارتقاء بالقطاع إلى أعلى المعايير الصحية.