شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: المدفعية الاسرائيلية أطلقت 92 قذيفة على 6 مناطق بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت باثنتين وتسعين قذيفة وادى حامول والسدانة وسهل المارى وخراج راشيا الفخار وسهل الخيام، بالإضافة إلى سهل بلاط بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الجيش اللبنانى أن القصف الإسرائيلى أدى إلى نشوب حريق فى بلدة راشيا الفخار جنوبى لبنان.

وأكد الجيش أنه سير دوريات فى المنطقة وأقام عددا من الحواجز، كما باشر التحقيقات لكشف هوية مطلقى الصواريخ، مشيرًا إلى أن قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان تتابع الوضع عن كثب.

وكانت بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) قد أعلنت، فى بيان اليوم، أنها تلقت تقارير عن إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث أكد الجيش الإسرائيلى هذه التقارير ورد بنيران المدفعية.

وأضافت أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على اتصال مباشر مع الأطراف وحثهم على وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد، لا سيما فى هذه الذكرى الحزينة، فى إشارة إلى الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحرى والتى توافق اليوم الرابع من أغسطس.