القبض على سعودي مصاب بكورونا بعد نشره فيديو أثناء تجوله في مول تجاري

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان الداخلية السعودية، أنه "تم رصد ومتابعة مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، ومخالفته تعليمات العزل والحجر الصحي المؤسسي، وتوثيق ذلك ونشره".

وأضاف البيان أن "المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة منطقة حائل من تحديد هوية المصاب والمصور والناشر، والقبض عليهما".

وأوضح البيان "أنهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة".

وحسب المتحدث باسم شرطة حائل، فإن العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهةجائحة كورونا لكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 آلاف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معا، وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأوضح أنه في حال كانت المخالفة المذكورة صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه.