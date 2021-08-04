شكرا لقرائتكم خبر عن نجل «حميدان التركي» يكشف آخر تطورات موقف والده.. قرار لجنة الإفراج يتأخر لعدة أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تركي حميدان التركي، تطورات الجلسة الأخيرة للإفراج عن والده المعتقل في السجون الأمريكية.

وكتب “تركي” على حسابه بموقع تويتر: “حتى الآن لا يوجد قرار من لجنة الإفراج المشروط، ونظراً لانتهاء وقت العمل الرسمي دون رد فمن المتوقع أن يتأخر لعدة أيام”.

وكان “تركي” قد غرد في وقت سابق بأنه تم السماح لهم لأول مرة بحضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدهم، مشيراً إلى أنه تم رفع مجريات الجلسة للمدعي العام وبانتظار قرار اللجنة.

وأوضح أن الخيارات المتاحة أمام اللجنة هي: قبول طلب الإفراج المشروط، أو رفض طلب الإفراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة، أو رفض الطلب نهائياً وإكمال مدة اامحكومية القصوى (مدى الحياة).