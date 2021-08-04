شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وصحو بالإمارات وشديد الحرارة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، حول تنبؤات الطقس اليوم حيث تستمر فرص تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية، و صحو إلى غائم جزئيا بالإمارات، وشديد الحرارة بالكويت.
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السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة , المدينة المنورة), ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض, وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.
الإمارات
يسود البلاد الأربعاء طقس رطب على السواحل صباحا مع احتمال تشكل الضباب الخفيف صحو إلى غائم جزئيا مغبر أحيانا نهارا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع وجود فرصة لتكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا بعد الظهر و تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.
والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. و حالة البحر.. خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.
ليلًا حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، والصغرى 33 درجة، ونهارًا شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، والعظمى 49 درجة.