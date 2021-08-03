الرئاسة الفرنسية توضح الهدف من مؤتمر دعم الشعب اللبناني

دبي - محمود عبدالرازق - باريس - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية: "المؤتمر الدولي الذي سيقام عبر الفيديو في الرابع من أغسطس/آب، بعد عام على انفجار مرفأ بيروت يهدف لتقييم حصيلة المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي منذ مؤتمر الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2020 وكيفية توزيعها".

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هذا وأكد الإليزيه إنه سيتم غدا تقييم حجم المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني من أجل إيجاد الحلول في خضم الأزمة التي يعيشها لبنان.

من جهة أخرى نوه الإليزيه بأن اجتماع يوم غد سيكون فرصة للدعوة لتشكيل حكومة لبنانية "تتمتع بالمصداقية والكفاءة من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة".

وأخيرا قالت الرئاسة الفرنسية، إنه وخلال المؤتمر الدولي سيتم تذكير الساسة اللبنانيين بمسؤولياتهم وتعهداتهم بهذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سيبدأ على الساعة الـ 12 ظهرا بتوقيت باريس، وسيشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات بالإضافة لمنظمات غير حكومية ومنظمات تابعة للأمم المتحدة وممثلين عن المجتمع المدني اللبناني.