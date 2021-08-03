إسرائيل تستعد لاستقبال أول طالبة جامعية إماراتية في بلادها... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن سمية المهيري، ابنة الـ30 عاما، ستصبح أول طالبة إماراتية في جامعة إسرائيلية، حيث من المقرر أن تستعد جامعة حيفا العبرية إلى استقبالها في شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن المهيري تستعد لدراسة التمريض في كلية الرفاهية والصحة التابعة لجامعة حيفا العبرية، على مدى أربع سنوات، وبذلك تصبح سمية المهيري، أول طالبة جامعية إماراتية تدرس في جامعة اسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن سمية المهيري، ناشطة اجتماعية معروفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن قرار انضمامها لجامعة حيفا الإسرائيلية، جاء خلال زيارة قام بها رئيس الجامعة، رون روبين، في شهر مايو/آيار الماضي إلى الإمارات.

ونقلت الصحيفة على لسان رون روبين، ترحيب جامعته ومن قبلها بلاده بسمية المهيري، موضحا أنها علامة طيبة حيال إرساء السلام الدافئ بين البلدين، متوقعا وجود الكثير من الطلاب الإماراتيين إلى بلاده، بدعوى الحصول على ثقافة عالية ونوعية مختلفة، إضافة إلى التعرف على تجربة دراسية فريدة من نوعها.

ويذكر أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.