الإمارات ترفع الحظر عن الركاب العابرين من 6 دول بدءا من الخميس

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات في الإمارات، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنها ستلغي الحظر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 5 أغسطس/ آب الجاري.

وأشارت إلى أن رفع الحظر سيشمل أيضا نيبال وسريلانكا وأوغندا ونيجيريا.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات إن الركاب القادمين من دول حظرت فيها الرحلات الجوية سيتمكنون من العبور عبر مطاراتها اعتبارا من 5 أغسطس/ آب الجاري، طالما أنهم يقدمون اختبارا سلبيا لفيروس كورونا (PCR) تم إجراؤه قبل 72 ساعة من المغادرة.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ، إن الحظر المفروض على دخول الإمارات العربية المتحدة للمسافرين من هذه الدول سيتم رفعه أيضا لأولئك الذين لديهم إقامات سارية المفعول، والذين تم اعتمادهم من قبل السلطات الإماراتية على أنهم حصلوا على التطعيمات الكاملة.

لكنها نوهت أنه رغم ذلك، سيحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تصاريح دخول عبر الإنترنت قبل السفر، وكذلك إلى تقديم اختبار (PCR) سلبي تم إجراؤه قبل 48 ساعة من مغادرتهم.