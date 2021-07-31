شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار رعدية غزيرة على عقبة ضلع وطريق الدرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لهطول أمطار رعدية على محافظة أبها بمنطقة عسير. ويوضح المقطع هطول أمطار على طريق الدرب وبعقبة ضلع ، بمحافظة أبها اليوم السبت. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، نجران، الباحة، تمتد الى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد حتى منطقة نجران .

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هطول أمطار رعدية غزيرة على عقبة ضلع وطريق الدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.