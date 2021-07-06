القبض على مواطن رَوَّع مرتادي مهرجان في القصيم بـ«مسدس لعبة» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شخص قام بإخافة مرتادي أحد المهرجانات في القصيم باستخدام مسدس لعبة. وأوضحت الداخلية عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بسناب شات، أن شرطة القصيم تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإخافة مرتادي أحد المهرجانات في القصيم باستخدام مسدس لعبة، حيث اتضح أنه مواطن بالعقد الثاني من العمر. وأكدت شرطة القصيم، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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