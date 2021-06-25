"أنصار الله": مقتل عسكريين يمنيين وسعوديين في هجوم بـ10 طائرات على مركز تدريبي في حضرموت

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تويتر"، إن "سلاح الجو المسير تمكن من تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت معسكرا تدريبيا تابعا لتحالف العدوان السعودي الأمريكي (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي) في منطقة الوديعة بـ 10 طائرات مسيرة نوع (قاصف2 كي)".

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وأضاف: "العملية الواسعة التي نفذت خلال اليومين الماضيين، استهدفت مركز القيادة ومواقع التدريب وقطاعات الحشد ومواقع أخرى داخل المعسكر وكانت الإصابات دقيقة وهي موثقة بالصوت الصورة وسيتم بث مشاهدها لاحقا".

ووفقا للعميد سريع، "أسفرت العملية عن مقتل وإصابة أكثر من 60 من مرتزقة العدوان (في إشارة إلى قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) بينهم قادة، بالإضافة إلى مصرع عدد من الضباط السعوديين".

والسبت الماضي، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بمقتل ثلاثة عسكريين وإصابة نحو 14 آخرين، اثر هجوم بـ 4 طائرات مفخخة استهدف معسكرا تدريبيا في منطقة الوديعة بمديرية العبر (غرب حضرموت) التي تضم منفذا بريا حدوديا يربط اليمن بالسعودية، مشيرا إلى إسقاط القوات المتمركزة في المعسكر إحدى الطائرات المهاجمة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.