اليمن... تدشين أولى رحلات شركة طيران مصرية خاصة إلى عدن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، أن "أولى رحلات شركة (الإسكندرية للطيران) وصلت إلى مطار عدن الدولي وعلى متنها 174 راكبا بمعدل رحلتين أسبوعيا".

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ونقلت "سبأ" عن مسؤولة قطاع النقل الجوي في وزارة النقل اليمنية ديما عبد القوي، قولها إن "أهمية تدشين الخط الجوي تكمن في التخفيف من معاناة المسافرين اليمنيين".

وأشارت إلى "أن لدى وزارة النقل خطة توسعية تهدف إلى تقديم التسهيلات لشركات الطيران الأجنبية واستئناف الرحلات التي كانت تسير ما قبل الحرب (في إشارة إلى القتال الذي شهدته عدن بين جماعة الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية في 2015)، شرط الالتزام بأنظمة ولوائح هيئة الطيران المدني والأرصاد".

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة "الإسكندرية للطيران"، أن "الرحلات ستتراوح بين 4 إلى 5 رحلات في الأسبوع، ووضع خطة تشغيلية لتوسيع الرحلات اليومية في الشهر القادم".

وتواجه شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني في اليمن، التي تشارك السعودية بنسبة 49% من رأس مالها، ضغطا على رحلات أسطولها المتواضع من الطائرات المستخدمة كونها الناقل الوحيد للمسافرين من الأراضي اليمنية منذ اندلاع الصراع في اليمن مطلع العام 2015، وتعليق شركات الطيران الأخرى رحلاتها إلى المطارات اليمنية