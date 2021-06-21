مصر... رئيس السكك الحديدية يكشف تفاصيل حادث اصطدام قطار بحافلتين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الحادث وقع في منطقة يتم منها العبور بشكل عشوائي، وإن السائق مساء اليوم قام بتسليم نفسه للشرطة عقب الحادث.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، أن "الحادث وقع نتيجة اصطدام القطار ب2 ميني باص في عكس اتجاه القطار".

​لافتا إلى أن القطار كان محمل بالرخام، وقام سائق القطار، المكون من 22 عربة، بالتنبيه بـ"صافرة القطارة"، دون استجابة من قائدي الحافلتين، فكانت النتيجة أن اصطدم بالحافلتين، خاصة وأن قائد القطار لا يستطيع التوقف مرة واحدة.

وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية، أن "القطار توقف بعد الحادث بمسافة"، لافتا إلى تشكيل لجنة للتحقيق والوقوف على ملابسات الحادث، مشددا على أنه "من الطبيعي أن يكون هناك حرم للسكة الحديد لتحقيق الأمان للجميع، إلا أن هناك تعدي على حرم السكة الحديد".

وأشار أبو المكارم إلى أن القطار لم يتأثر وجاهز للتحرك في أي وقت.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، المصرية، مساء اليوم الإثنين، وفاة مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، في حادث التصادم، وأشارت الوزارة إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات، مؤكدة على أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.