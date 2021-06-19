شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدنى على يد مسلحين مجهولين فى العاصمة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقي امس الجمعة، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنيا شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة الكمالية شرق العاصمة بغداد"، وأن "الحادث أسفر عن مقتله في الحال فيما لاذ المسلحون بالفرار".

يذكر أن خلية الإعلام الأمني في العراق كانت قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي القبض على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي نينوى وكركوك شمال البلاد.

ويشهد العراق هجمات إرهابية بين الحين والآخر من بقايا تنظيم "داعش" في مناطق مختلفة من البلاد، وخاصة في كركوك ونينوى اللتين كانتا مركزا مهما للتنظيم قبل طرده منهما من قبل الجيش العراقي وقوات مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.