شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تكتل إحياء ليبيا يبحث مع السفير الإيطالى التحضيرات لمؤتمر برلين 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، مساء اليوم الجمعة، مع السفير الإيطالى لدى طرابلس جوزيبى بوتشينو، التحضيرات لمؤتمر برلين 2 حول ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.

كانت الأمم المتحدة قد أكدت أن مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في 23 يونيو، سيتمحور حول انسحاب ‏القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وكذلك اتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية ‏الرئيسة.‏

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، أن ‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيشارك في المؤتمر عبر تقنية الفيديو، وأما مبعوثه ‏الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) يان كوبيش، فسيتوجه بنفسه إلى ‏هناك.‏

وأفاد دوجاريك، أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ‏ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ‏ديسمبر من هذا العام.‏