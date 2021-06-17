تفاصيل لقاء جون كيري بولي العهد السعودي محمد بن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان عن وزارة الخارجية الأمريكية، فقد التقى كيري في السعودية كذلك بوزير الطاقة، عبد العزيز بن سلمان آل سعود، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبد الله السواحة.

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وتابع الييان أن "لقاء جون كيري مع ولي العهد السعودي ، الأمير محمد بن سلمان ، والمسؤولين السعوديين البارزين، شمل مناقشات حول معالجة التحدي المناخي المتزايد بجدية وإلحاح، والمسارات والمبادرات السعودية الحالية والمستقبلية لتوسيع نطاق تقنيات الطاقة النظيفة لتقليل الانبعاثات، والتعاون في البحث والاستثمار في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، والإجراءات البناءة لتعزيز نجاح مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف 26".

وأضاف البيان الأمريكي أن "وزارة الطاقة السعودية وضعت في ورشة عمل موسعة، خططا ملموسة لتحقيق الهدف المعلن للمملكة العربية السعودية، المتمثل في تحقيق نسبة 50 بالمئة من توليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق تقنيات احتجاز الهيدروجين والكربون".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "أمريكا والمملكة العربية السعودية أصدرا بيانا مشتركا أكدا فيه عزمهما على تكثيف التعاون على الطريق المؤدي إلى غلاسكو وما وراءها، مع الاعتراف بأهمية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واتخاذ إجراءات التكيف خلال عشرينيات القرن العشرين لتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ".

وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، للسعودية، ضمن جولة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة من 13 إلى 17 يونيو/ حزيران الجاري لمناقشة التعاون في مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى الطموح المناخي، قبل الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 26"، والتي شملت مصر والإمارات العربية المتحدة.