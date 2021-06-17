أبوظبي أول مدينة في العالم تتسلم عقارا جديدا لعلاج كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تغريدة اليوم الأربعاء، لمكتب أبوظبي الإعلامي على حسابه بموقع "تويتر".

وقال المكتب إن العقار يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.

​وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وافقت على الاستخدام الطاريء لعقار سوتروفيماب في مايو/ أيار الماضي.

وجاء تسليم الشحنة إثر تعاون دائرة الصحة في المدينة مع شركة "رافد"، مؤسسة مشتريات المجموعة الرائدة في الدولة، وشركة "غلاكسو سميث كلاين" العالمية للصناعات الدوائية، والاتحاد للشحن، التابعة للاتحاد للطيران.