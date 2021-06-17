شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الأردنية تعلن اعتقال النائب المفصول أسامة العجارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الداخلية الأردنى مازن الفرايه، إنه بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.

وكان الديوان الملكى الأردنى، الخميس، قال إن الملك عبد الله الثانى أعلن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بقيادة سمير الرفاعى، بحسب وكالة أنباء الأردن.