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السعودية.. تدشين أول مصحف مرئي من صلاتي التراويح والتهجد

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "وكالة الأنباء واس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المصحف المرئي هو مصحف نوعي قد صدر مصورا، للمرة الأولى، ويحتوي على تلاوات مرئية لصلاتي التراويح والتهجد، التي جرت في شهر رمضان الماضي، من محراب الكعبة.

© Sputnik . Vladimir Pesnya

وتضم سلسلة المصحف المرئي توثيق مرئيا لسور "القرآن الكريم" كاملا مع دعاء ختم القرآن نفسه، لعبد الرحمن السديس، فيما يضم تلاوات أئمة "المسجد الحرام"، منهم الشيخ السديس ذاته، والشيخ ماهر المعيقلي، والشيخ عبد الله الجهني، والشيخ بندر بليلة، والشيخ ياسر الدوسري، خلال شهر رمضان الماضي، وذلك من خلال إنتاج مميز وبجودة عالية، عنيت به وعملت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

ونقلت الوكالة عن الشيخ السديس شكره للجهود المبذولة والمقدمة من قبل الإدارة العامة السعودية لشؤون الأئمة والمؤذنين، خلال موسم رمضان الماضي، والخروج بهذا المصحف، والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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