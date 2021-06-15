شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن خطة لزيادة إنتاجه النفطى على 3 مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة السودانية، دعم خطة وزارة الطاقة والنفط لزيادة الإنتاج النفطي في السودان، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه الصناعة النفطية.

وذكرت وزارة الطاقة والنفط السودانية، في بيان صحفي، أن القطاع الاقتصادي عقد اجتماعا بمقر الوزارة، استعرض خلاله الوزراء خطة وزارة الطاقة والنفط لزيادة الانتاج النفطي خلال عام من 55 ألف برميل إلى 75 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك المحلي.

وأشار البيان إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تستهدف زيادة الإنتاج من 75 ألفا إلى 105 آلاف برميل، وفي المرحلة الثالثة من 105 آلاف إلى 155 ألف برميل يوميا، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة ما بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات بعد توفير التمويل اللازم لتنفيذها.

وأكد وزير الطاقة والنفط السوداني جادين علي عبيد، أهمية مناقشة وزراء القطاع الاقتصادي الخطة التفصيلية مع خبراء قطاع النفط لبحث كيفية رفع الانتاج بصورة سريعة وتقليل فاتورة الاستهلاك وايقاف التدهور، مشيدا بالاستجابة الكبيرة من وزراء القطاع الاقتصادي ودعم تنفيذ الخطة بصورة سريعة من الحقول المنتجة الحالية، بجانب الاستمرار في طرح المربعات المطروحة للاستثمار الخارجي.

من جانبه، أشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني الدكتور جبريل ابراهيم، بالجهد المبذول في الخطة وكيفية تطوير قطاع النفط، لافتا إلى أن الخطة علمية ومقنعة وتحتاج إلى تمويل ليس كبيرا.

من جانبه، قال وكيل وزارة الطاقة والنفط السوداني المهندس وليد الأسد، خلال استعراضه للخطة، إن قطاع النفط يمتلك بنية تحتية جاهزة ومشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويمتلك كل مقومات الصناعة النفطية من منشآت الانتاج ومعالجة الخام ونقله وتكريره وتوزيعه إلى جانب وجود الكوادر المدربة والمؤهلة.

وأوضح أن السودان وصل إلى مرحلة متقدمة في توطين الصناعة النفطية بجانب وجود المقاولين الوطنيين في قطاع البترول، مما يساهم بشكل كبير في خفض التكلفة الكلية، معتبرا أن هذه المقومات تُمثل ميزة تنافسية للمستثمرين.