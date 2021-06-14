وزير التجارة: السعودية تتطلع لتكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال 5 سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
وأوضح أن "هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية الجادة التي تتمتَّع بها مصر، فقد شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية في السوق المصرية، وتقديم العديد من التيسيرات لها".
وكانت الرياض قد وجهت المستثمرين السعوديين، في 2019، لزيادة ضخ أموالهم إلى السوق المصري، وزيادة النشاط في القطاع الخاص. وقال سفير السعودية في مصر حينها، أسامة نقلي، إن "هناك توجها من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في القطاع الخاص المصري خلال المرحلة الحالية".