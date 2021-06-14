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شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» ترد على أبرز الأسئلة الشائعة بشأن التحول والتخصيص والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الموارد البشرية عدم صحة ما تم تداوله عن تطبيق التحول والتخصيص بعد 45 يوماً، ونشرت الوزارة ووكالة الأنباء الرسمية تصحيحاً لبعض المفاهيم الخاطئة.
وأوضحت الوزارة أن التخصيص أو التحول سيطبق فقط على الأجهزة أو القطاعات التي صدر لها “قرار”، وسيكون ضمن مرحلة تطبيق تحددها الجهة المختصة أو اللجنة الإشرافية، على ألا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
وفيما يخص تحويل الموظفين أكد “الموارد البشرية” أنه عند صدور قرار التخصيص، ليس بالضرورة أن يقر تحويل جميع موظفي هذه الوزارة إلى عقود شركات، حيث قد يقر تحويل نشاط معيّن إلى نظام العمل أو تخصيص نشاط إلى قطاع خاص، ويبقى موظفون مستمرين بالوزارة.
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