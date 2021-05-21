شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى فى العراق يعلن ضبط صواريخ "كاتيوشا" فى سامراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، بضبط صواريخ "كاتيوشا" فى مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية عن الإعلام الأمنى فى بيان قوله إن "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخبارى شرعت بتنفيذ عملية أمنية لتفتيش منطقة "حاوى العظيم".

وأضافت، أن "العملية أسفرت عن ضبط 6 صواريخ نوع كاتيوشا"، مشيرة إلى أنه "تمت معالجتها من قبل كتيبة الجهد الهندسى للفرقة دون حادث يذكر".