شكرا لقرائتكم خبر عن الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) من الهند إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: إنــفاذا لـتوجـيهات خــادم الحــرمـــين الشـريـــفين الـمــلك ســـلمان بــن عــبدالــعزيــز -حــفظة الله- قــامــت إدارة الإخلاء الــطبي الــجوي الــتابــعة للخــدمـات الـصحية بوزارة الــدفـاع بنقل عـائلة سـعوديـة مـصابة بكورونا ( كوفيد 19 ) من الهند إلى المملكة العربية السعودية. حــيث وصــلت طــائــرة الإخلاء الــطبي الــجوي إلــى قــاعــدة المــلك ســلمان الــجويــة بــالــريــاض بــعد رحــلة اســتغرقــت (١٥) ســاعــة مــع اتــخاذ كــافــة الإجراءات الاحترازية المـتبعة لـمكافحة انـــتشار فــايـروس كورونا ( كوفيد 19 ). الجــديــر بــالــذكــر أن طــائــرات الإخلاء الــطبي الــجوي قــامــت بــنقل أكــثر مـن (٧٤) حـالـة مـصابـة بـكورونـا دون إصـابـة الـطواقـم الـطبية والـجويـة بالفيروس ولله الحمد.

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