الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد... الحرارة تصل إلى 41 درجة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة إن طقس الأحد يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، لافته بحسب موقع "مصراوي"، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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ومن جانبه قال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد محمود شاهين، إن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة قد تصل للعاصفة على شمال البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، قال الهيئة إن الدرجة العظمى في القاهرة تصل إلى 39 درجة، بينما تصل الصغرى إلى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في جنوب البلاد إلى 41 درجة.