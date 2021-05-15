اندلاع حريق "ضخم" في المنطقة الصناعية بأسدود بعد قصف لكتائب القسام... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت كتائب عز الدين القسام الفلسطينية، صباح السبت، إن حريقا ضخما اندلع في المنطقة الصناعية بأسدود بعد القصف القسامي الأخير للمنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن وابلا من الصواريخ يتم إطلاقها دون توقف من غزة على جنوب إسرائيل، لافتة إلى أن أحدها أصاب مدينة أسدود.

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن صاروخا استهدف مخزنا لوجيستيا يضم مواد سريعة الاشتعال في ميناء أسدود.

وأعلنت كتائب القسام، قصف بئر السبع وأسدود برشقة صاروخية، هي الثانية خلال ساعات، ردا على استهداف منزلا في مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة.

وفي تصعيد أشعلته المواجهات في القدس الشرقية المحتلة، كثّفت إسرائيل القصف على قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر في اتجاه إسرائيل.

وعززت تل أبيب، في وقت سابق، وجودها على الحدود مع قطاع غزة ونشرت قوات، وسط توقعات ببدء التوغل البري في تصعيد للقتال الدائر مع الفصائل الفلسطينية منذ عدة أيام.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عمليات القتل المبرمجة، التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.