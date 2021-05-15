العاهل المغربي يأمر بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة للضفة الغربية وقطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تتكون المساعدات الإنسانية من 40 طنا من المواد الغذائية الأساسية، وأدوية للحالات الطارئة والبطانيات، وسيتم تسليمها بواسطة طائرات القوات المسلحة الملكية.

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يشار إلى أن المغرب دانت بأشد العبارات، العنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على أنه يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته.

وفي أحدث إحصائيات ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 126 قتيلا من بينهم 31 طفلا و20 امرأة ونحو 950 إصابة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و"حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة".

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.