شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مواطن «خمسيني» تباهى بحيازة وتعاطي المسكر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شخص تباهى بحيازة وتعاطي المسكر، حيث نشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت “شرطة الرياض” أن المقبوض عليه تبين أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، وتم إيقافه وإحالته للنيابة العامة.
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