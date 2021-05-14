تفحيط وسير بدون لوحات.. «مرور القطيف» يضبط مركبات مخالفة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية من ضبط عدد من المركبات قام أصحابها بارتكاب عدة مخالفات. وأوضح “مرور القطيف” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه المخالفات تمثلت في التفحيط والسير بدون لوحات أمامية. وأضاف أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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