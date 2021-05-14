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أمريكا تؤيد عقد جلسة لمجلس الأمن حول النزاع الإسرائيلى الفلسطينى الأسبوع المقبل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية الأمريكية - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/ - إن الولايات المتحدة تفكر في عقد هذا الاجتماع بداية الأسبوع المقبل، معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن يمنح ذلك الدبلوماسية بعض الوقت لتحقيق نتائج.
وكانت الولايات المتحدة قد عارضت - خلال اجتماعين سابقين لمجلس الأمن - تبني إعلانا مشتركا يدعو إلى وقف الاشتباكات، معتبرة أنه "سيأتي بنتائج عكسية" في هذه المرحلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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