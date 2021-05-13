الكويت تتحرك لوقف "التصعيد الإسرائيلي" في فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - وشملت الاتصالات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، حسبما ذكرت وكالة "كونا" الكويتية.

وقالت الخارجية الكويتية إن

هذه الاتصالات تأتي في إطار المساعي والجهود التي تبذلها الدولة لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى جهودها في دعم المساعي الدولية لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع.

كما تهدف إلى التنسيق حيال الأوضاع الخطيرة التي يعيشها "الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، على كافة الأصعدة، بما يضمن سلامتهم وحقن دمائهم وحفظ حقوقهم المشروعة، بحسب البيان الذي أكد "استمرار هذه المساعي والاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة".