شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يقيل قائد عمليات محافظة البصرة من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قائد عمليات محافظة البصرة من منصبه.

وعين رئيس الوزراء العراقي، اللواء الركن علي الماجدي لمنصب قائد العمليات في المحافظة، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) مساء اليوم /الخميس/.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد وجه - في وقت سابق اليوم - بإرسال لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الأحداث التي حصلت الليلة الماضية في محافظة البصرة في مجمع القصور الرئاسية لمعرفة المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

وكانت وسائل إعلامية قد أشارت إلى وقوع عملية اطلاق نار حدثت داخل مجمع القصور الرئاسية.