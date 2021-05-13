عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من أجنحة الطائرات إلى شاشات الهواتف.. مادة ذكية تصلح كل شيء ذاتيا

الخميس 13 مايو 2021

الخليج 365

نجح فريق بحثي في جامعة سنغافورة الوطنية، في تصميم نوع جديد من المواد الذكية، والتي تغير من خصائصها وفقا للتغييرات في محيطها.



ويمكن استخدام المادة الذكية الجديدة لتصلح ذاتيا كل شيء في محيطها، من شاشات الهاتف المحمول، إلى أجنحة الطائرات المتغيرة الشكل، كما ويمكنها توصيل الأدوية إلى العضو المستهدف في جسم المريض.

وأنشأ الفريق البحثي الابتكار، من هيكل مادة ثنائية الأبعاد 2D، ولكنها تتصرف مثل مادة الكهرل والتي تحتوي على أيونات حرة تشكل وسطا ناقلا للكهرباء.

يمكن التحكم في خصائص المادة الجديدة بواسطة عوامل خارجية، مثل درجة الحرارة، ودرجة الأس الهيدروجيني لتحديد ما إذا كان السائل حمضيا أم متعادلا، لتعد مثالية في توصيل الأدوية إلى المنطقة المستهدفة في الجسم.

وقال الباحثون: "استخدام المواد الذكية مهم بشكل خاص لعلاج أمراض مثل السرطان، لأن المادة الذكية تطلق حمولة الدواء فقط عندما تكتشف وجود خلية سرطانية، وتترك الخلايا السليمة بدون أن تصيبها بأذى".

وتعتبر المادة الجديدة واعدة في تطبيقات أخرى تتطلب استجابة سريعة للتغيرات البيئية، مثل العضلات الاصطناعية وتخزين الطاقة.