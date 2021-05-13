الحوثي يعرض على السعودية إيقاف معركة مأرب وتوحيد القوات للقتال في فلسطين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": "أدعو المملكة العربية السعودية والإمارات وتحالفها إلى قبول توحيد القوة المتواجدة في مأرب من الطرفين؛ منا ومنهم على خط متوازي وإيقاف المعركة والذهاب جميعا نحو الأقصى".

وأضاف: "فالمعركة الحقيقية هي تحرير الأقصى وليس صنعاء".

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.