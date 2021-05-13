شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: مستمرون في تقديم اللقاح للمستحقين خلال فترة حظر التجوال الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية سيف البدر اليوم أن الوزارة مستمرة (أثناء فترة الحظر الشامل) في تقديم اللقاح للمستحقين، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع العمليات المشتركة للسماح بوصول مستحقي الحصول على اللقاح إلى المراكز المخصصة لأخذ اللقاح.

وقال البدر في تصريح أوردته قناة السومرية نيوز، إن عدد اللقاحات المصرح بها 4 لقاحات، ولكن يتوفر في العراق 3 منها، مؤكداً أن "الوزارة تعمل على زيادة منافذ توزيع اللقاحات".

وأشار إلى أن "هناك إقبالاً متزايداً على اللقاحات خلال الأيام الماضية"، ومشددا على أنه لم يتم حتى الآن تسجيل حالات لمضاعفات خطيرة أو أعراض جانبية للحاصلين على اللقاحات.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل لمدة 10 أيام اعتبارًا من 12 مايو الجاري وحتى 22 من الشهر ذاته؛ للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لاسيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخرًا زيادة بأعداد الإصابات في عموم العراق.