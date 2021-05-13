كتائب القسـام: وجهنا ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقالت الكتائب في بيان: "وجهنا رشقة صاروخية باتجاه العدو في القدس المحتلة".

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وبسياق متصل أفاد مراسل "سبوتنيك"، بتعرض مبنى في مدينة ريشون لتسيون في الضواحي الجنوبية لتل أبيب لاستهداف دون وقوع إصابات.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.