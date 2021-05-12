الأمير محمد بن سلمان يستقبل الشيخ تميم في جدة

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ايلاف من جدة: استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الاثنين، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الذي وصل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

ومن المقرر أن يبحث الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية لأمير قطر إلى المملكة هذا العام، بعد حضوره قمة مجلس التعاون الخليجي في ينايرالماضي.

وأفادت وكالة أنباء قطر الرسمية بأن زيارة الأمير إلى المملكة تأتي تلبية لدعوة من العاهل السعودي ، وأن الشيخ تميم، وأن الشيخ تميم سيجري مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان حول العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.