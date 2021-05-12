شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يوضح كيفية اكتشاف التطبيقات التي تخترق الهواتف الذكية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني فيصل السيف كيفية اكتشاف أن تطبيق جوال معين يتجسس على المستخدم.

وقال في لقاء مع برنامج “الليوان”، على قناة “روتانا خليجية” أن بعض الهواتف الذكية استحدثت نظاماً جديداً يُمكن المستخدم من معرفة تجسس التطبيقات، حيث يصدر الهاتف ضوء أخضر أو أحمر لإشعار صاحب الهاتف بذلك.

ونصح “السيف” بعدم إعطاء الجوال لأى شخص بغرض برمجة الجهاز لأنها أول خطوات اختراق الهواتف الذكية.

وأكد أن هناك تطبيقات على نظام “الأندرويد” تكشف عن وجود أي عملية اختراق للتطبيقات.