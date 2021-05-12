شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ضرورة وقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأعرب جوتيريش - فى بيان اليوم الثلاثاء - عن قلقه جراء تطورات الأوضاع فى فلسطين.

وأضاف أنه يجب أن تبدى القوى الأمنية الإسرائيلية أقصى درجات ضبط النفس وضبط اللجوء إلى القوة"، لافتا أيضا إلى أن "إطلاق الصواريخ والقذائف بشكل عشوائى على مناطق إسرائيلية مأهولة غير مقبول".