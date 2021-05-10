شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة فلسطينية تهزم الاحتلال بابتسامة في مواجهة "كلبشات" العدوان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحول حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، إلى ملحمة وطنية تعبر عن استمرار الانتفاضة على مدار 11 يومًا، وشهد الحي الفلسطيني مواجهات واشتباكات ومطاردات من قوات الاحتلال الإسرائيلي لأهالى الحي، بعد احتجاج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

واستطاع الشباب الفلسطيني، أن يهزم عنف عناصر الاحتلال الاسرائيلي بالابتسامات البريئة التي تصدرت اهتمامات منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت عشرات الصور خلال الايام الماضية تحكى بطولات شباب تعرضوا للقهر والعنف من قبل الاحتلال، وآخرهم الفتاة مريم عازفة الكونتراباس، التي انتصرت على عنف الجنود الإسرائيليين الذين قيدوها بالأسوار وقابلتهم بابتسامتها التي الهبت مشاعر العالم العربي.



اثناء وضعها فى الكلبش



ابتسامة مريم

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة اعتقال الشابة الفلسطينية التي تدعى مريم، وأحدثت ضجة في العالم العربي بعد تداول صورتها بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ونجحت الفتاة الفلسطينية الفنانة في تحريك مشاعر الشارع العربي من خلال الابتسامة التي أرسلتها بعد تكبيلها بأصفاد الجنود الإسرائيليين.



ضحكة مريم



ضحكة مريم خلال القبض عليها

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المشهد بشكل واسع جدا بين المواطنين في العالم العربي، واعتبروا أن الشابة مريم العفيفي، هي بمثابة "أيقونة حرة تدافع عن حقوق شعبها وتعلن عن ابتسامة قاهرة ضد العدو".



مريم تعزف

وأرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة كان من المقرر أن تعقدها غدا الاثنين، للنظر في التماس عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من حي الشيخ جراح، وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "بناءً على طلب المستشار القضائي ألغى القاضي إسحاق عميت جلسة إخلاء عائلات الشيـخ جراح التي كانت مقررة غدا الاثنين، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر".

وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المحكمة العليا تأجيل النظر في التماس عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في الشيخ جراح بالقدس، وأوضحت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن المدعي العام أفيخاي مندلبليت طلب من المحكمة تأجيل جلساتها لمدة 14 يوما.

وسبق أن قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث أمر تأجيل جلسات المحكمة مع وزير العدل بيني جانتس في مسعى لخفض التوتر في مدينة القدس الشرقية".