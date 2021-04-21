«الشؤون البلدية»: 10 تدابير وقائية في المطاعم والمقاهي للحد من انتشار كورونا 

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شدّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أهمية الامتثال والالتزام بالتدابير الوقائية والشروط الصحية في المطاعم والمقاهي للحد من انتشار فيروس كورونا. وتشمل هذه التدابير الوقائية ما يلي: منع تقديم المعسل والشيشة

ارتداء الكمامة أو ما يغطي الأنف والفم

وضع ملصقات التوعية للالتزام بالإجراءات الاحترازية

توفير مطهرات اليد الكحولية في أي مكان مخصص لتقديم الطعام

استخدام ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في قوائم الطعام

تطبيق التباعد الاجتماعي في المطعم في أماكن استلام الطلبات وأماكن الانتظار بمسافة متر ونصف

يعامل أفراد الأسرة الواحدة كفرد واحد ولا يلزم التباعد الاجتماعي بينهم

ترتيب الطاولات داخل أماكن تقديم الطعام بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار بين الطاولات

استخدام تطبيق “توكلنا”، للتأكد من الحالة الصحية للأفراد

قياس درجة الحرارة للعملاء والعاملين

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