الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بعملية استدراج غرب مارب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، أن "الجيش مسنودا بالقبائل استدرج مجموعة كبيرة من الحوثيين في أحد المواقع بجبهة المشجح غربي مأرب، وباغتها بهجوم أسفر عن مقتل وجرح عناصر المجموعة".

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وأشار إلى "استهداف مقاتلات التحالف مواقع متفرقة للحوثيين في جبهة المشجح ذاتها، كبدهم خسائر في العدد والعدة".

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 14 غارة جوية على وادي نخلا في مديرية الوادي، دون تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف التي طالها القصف الجوي المكثف.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة مسلحين من الحوثيين خلال إحباط محاولات هجوم للجماعة على مواقع عسكرية في جبهتي الكَسارة والمَشْجَح شمال وغرب مأرب.

وتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب، عقب إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على المحافظة وخاصة مركزها مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في اليمن بقدرة 341 ميجا وات.