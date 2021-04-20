شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 4 خطوات لإضافة التابعين للاستفادة من الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج للاستفادة من الدعم.

وأوضح البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين: أنه يمكن إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

– تفاصيل الطلب

– بيانات التابعين

– إضافة التابعين

– ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ، من خلال الرابط التاليhttp://ca.gov.sa.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الجديدة (41) لشهر أبريل، حيث تم إيداع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.