شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تنظم برنامج منزلة الزكاة في الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة بمراكز الدعوة وبالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد في المملكة هذا الأسبوع، عن تنظيم برنامج “منزلة الزكاة في الإسلام”.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع “التقويم الدعوي”، حيث يشتمل على كلمات ومحاضرات وندوات تقام “عن بعد”، وحضورياً بحسب التعليمات المُتّبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.